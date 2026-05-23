یکی از بزرگترین زیرساخت‌های لجستیکی و فرآوری محصولات کشاورزی در جنوب استان با مساحت ۲۰ هکتار در سمیرم به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عملیات اجرایی یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های زنجیره ارزش کشاورزی در استان با حضور مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان و جمعی از مسئولان اجرایی استان و شهرستان آغاز شد.

این مجتمع صنعتی-کشاورزی که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث شده و نویدبخش رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار برای سمیرم است.

این طرح با ایجاد ۱۵۰۰ فرصت شغلی با هدف تکمیل زنجیره ارزش محصولات باغی و جلوگیری از خام‌فروشی، در دو بخش کلیدی طراحی و عملیاتی شده است.

احداث سردخانه راهبردی با ظرفیت ۳۵ هزار تن که گامی مهم برای مدیریت هوشمند و نگهداری محصولات باغی منطقه به شمار می‌رود.