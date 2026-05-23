مصطفی اسدزاده جانباز سردشتی، پس از سال‌ها تحمل رنج مصدومیت شیمیایی، به خانواده شهیدش پیوست و آسمانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران سردشت گفت: این جانباز سرافراز سردشتی، پس از سال‌ها تحمل رنج و بیماری ناشی از استنشاق مواد شیمیایی در بمباران شیمیایی سردشت در سال ۱۳۶۶، به درجه رفیع شهادت نایل آمد و آسمانی شد.

احمد بیورانی اضافه کرد: پیکر پاک این جانباز شیمیایی سردشتی با حضور جمعی از مسئولان، خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم این شهرستان در آرامستان شهدای شیمیایی سردشت و در جوار اعضای خانواده‌اش به خاک سپرده شد. رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران سردشت گفت: در حادثه بمباران شیمیایی سردشت علاوه بر مصطفی اسدزاده، ۹ نفر دیگر از اعضای خانواده اسدزاده شامل خاتون فتاحی (مادربزرگ)، قادر اسدزاده (پدر)، آمنه کرمی (مادر)، جمیله، سعادت، شه‌پول اسدزاده (خواهران)، علی، هادی و رحمت اسدزاده (برادران) به شهادت رسیدند.وی یادآور شد: هم اکنون بیش از هزار و ۵۰۰ جانباز شیمیایی در سردشت، با درجات مختلف جانبازی، خدمات مختلف درمانی و بهداشتی را دریافت می‌کنند.

رژیم بعث عراق در هفتم تیر ۱۳۶۶ با استفاده از بمب‌های شیمیایی، چهار نقطه پرازدحام سردشت را بمباران کرد که در این حمله ناجوانمردانه ۱۱۹ نفر از ساکنان غیرنظامی شهر شهید و بیش از هشت هزار نفر نیز در معرض گاز‌های سمی قرار گرفتند و دچار مصدومیت شیمیایی شدند.