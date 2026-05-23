برترینهای مسابقات چوب کشی استان سمنان در دیباج انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مسابقات انتخابی چوب کشی استان سمنان با حضور بیش از ۶۰ ورزشکار در قالب ٨ تیم برگزار شد و برترین ها برای حضور در مرحله کشوری مسابقات که اواخر خرداد ماه در استان قم برگزار میشود؛ معرفی شدند.
در قسمت آقایان در وزن به اضافه ۹۰ کیلوگرم ، طاها خان بیکی از دیباج ، منهای ۹۰ کیلوگرم مهراب حیدری از شاهرود و منهای ۷۰ کیلوگرم امیر حسین شبستانی از دامغان
طلا گرفتند.
در قسمت خانم ها نیز در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم راحله امیر شریفی از دامغان ، در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم حمیده عرب از شهر دیباج و به اضافه ۷۵ کیلوگرم معصومه عرب لنگه از دامغان اول شدند.