تیم مینی فوتبال شهرستان بوانات در بخش آقایان به مقام قهرمانی المپیاد ورزشی پرچم فارس دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس در مسابقات مینی فوتبال المپیاد ورزشی پرچم گرامیداشت شهدای جنگ رمضان که به میزبانی روستای بادبر بوانات برگزار شد ، تیم بوانات مقام نخست، تیم داراب مقام دوم و تیم اقلید مقام سوم را در این دوره از مسابقات کسب کردند.
المپیاد ورزشی پرچم از طرحهای ملی وزارت ورزش و جوانان ویژه مناطق روستایی و عشایری در رشتههای والیبال، دوومیدانی، مینی فوتبال، بازیهای الکترونیکی، هفت سنگ و چوبکشی در ۲ بخش بانوان و آقایان اجرا شد .
شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.