سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (ایزیپو) با تأکید بر ضرورت ارتقای بهره‌وری در بخش تولید گفت: در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم بهره‌وری از یک مفهوم نظری به یک فرهنگ جاری در بدنه صنعت تبدیل شود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ آقای طهمورث لاهوتی اشکوری به اهمیت بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف در مسیر تقویت تولید ملی تأکید کرد و گفت: در شرایط حساس کنونی، مدیریت بهینه منابع باید به یکی از رویکرد‌های اصلی بخش صنعت تبدیل شود.

وی با بیان اینکه تقویت بنیه تولید ملی در اولویت نخست کشور قرار دارد، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که با نگاهی دانش‌بنیان، بهره‌وری را از یک مفهوم تئوریک به یک فرهنگ جاری در بدنه صنعت تبدیل کنیم.

سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (ایزیپو) تصریح کرد: در خانواده بزرگ صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، بهره‌وری صرفاً به معنای کاهش هزینه‌ها نیست، بلکه ارتقای کیفیت، نوآوری در فرآیند‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را نیز شامل می‌شود.

لاهوتی اشکوری با اشاره به نقش صنایع کوچک در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی اظهار کرد: توسعه این بخش تنها با تکیه بر مدیریت بهره‌ور و بهینه‌سازی مصرف انرژی و منابع می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری در بازار‌های داخلی و جهانی منجر شود.

وی در پایان با تبریک روز ملی بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف به کارآفرینان، مدیران واحد‌های صنعتی و همکاران خود در سراسر کشور، بر عزم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای حمایت از ارتقای بهره‌وری در صنایع کوچک و فراهم‌سازی زیرساخت‌های پایدار در شهرک‌های صنعتی تأکید کرد.