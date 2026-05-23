مراسم افتتاح یک کلاس هوشمند در دبیرستان چهره آذر با حضور مسئولین آموزش و پرورش مهریز، جانشین ناحیه مقاومت بسیج مهریز، اعضای شورای خورمیز، مدیر مدرسه، معلمان و دانش آموزان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این کلاس با حمایت و اهدای خیر نیکوکار، آقای زارع خورمیزی، به یادبود فرزند مرحومش محمد حسین زارع خورمیزی، به این آموزشگاه افزوده شده است.

مدیر آموزش و پرورش مهریز در این مراسم با تأکید بر ارزش والای کار‌های خیر، حتی با مبالغ کم، در صورتی که با نیت پاک همراه باشند، بیان داشت که هدف از این اقدام، ترویج فرهنگ مهربانی و جاودانگی نام فرزند آن مرحوم از طریق خدمت به جامعه علمی کشور است.

در پایان مراسم، از اقدام ارزشمند این خیر تجلیل به عمل آمد و دانش آموزان نیز با عهد بستن برای تلاش علمی خود، قول دادند یاد و خاطره آن جوان تازه درگذشته را زنده نگه دارند.