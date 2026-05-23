به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ آیین برگزاری عقد عروس داماد‌ها، جشن با خانواده‌ها و تجلیل از خیران ازدواج و نیز تجلیل از یک خانواده شاهرودی دارای ۶ فرزند از جمله برنامه‌های متنوع این مراسم بود.

احسان امینیان معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان گفت : به مناسبت هفته ازدواج مراسم آغاز زندگی مشترک ۸۰ زوج جوان در این استان اجرا شد و این زوج ها از تسهیلاتی نظیر خرید اقساطی جهیزیه و مشاوره رایگان در دفاتر مشاوره بهره مند شدند.