به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان ؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه پارک زمزم با ۳۳، هزارجریب با ۳۴ AQl در وضعیت سبز و دارای هوای پاک است.

شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های ۲۵ آبان با ۵۴، پروین با ۹۲، رودکی با ۵۶، رهنان با ۵۹، میرزا طاهر با ۴۰، خرازی با ۸۲، فرشادی با ۵۳، فیض با ۷۰، ولدان با ۸۰، دانشگاه صنعتی با ۷۵ و سپاهان شهر با ۵۸، زینبیه با ۸۱، فیض با ۵۹، کاوه با ۶۶، کردآباد با ۷۲، انقلاب با ۴۴ AQl در وضعیت زرد و قابل قبول است.

همچنین این شاخص در ایستگاه‌های بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۳۳ AQl در وضعیت سبز و دارای هوای پاک است.

شاخص کیفی هوا در شهر‌های نجف‌آباد با ۵۸، کاشان با ۷۴، قهجاورستان با ۹۴، خمینی‌شهر با ۶۷، مبارکه با ۸۰، شاهین شهر با ۷۴ AQl در وضعیت زرد و قابل‌قبول و شهرسگزی با ۱۵۲ AQl در وضعیت قرمز وناسالم برای عموم مردم جامعه است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.