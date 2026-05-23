رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با اشاره به خطرات نماهای کامپوزیت غیراستاندارد و اشتعالپذیر در تهران، گفت: استفاده از این نوع نماها از سال ۱۳۹۵ در تهران ممنوع شده و ساختمانهای قدیمی دارای نمای غیراستاندارد در دستور کار کمیته ایمنی برای اخطار و الزام به اصلاح قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی بابایی با اشاره به دغدغه جدی ایمنی حریق در ساختمانها، گفت: موضوع کامپوزیتهای غیراستاندارد و اشتعالپذیر، یکی از نگرانیهای مهم در حوزه ایمنی حریق ساختمانهاست.
وی افزود: در حادثه حریق بیمارستان گاندی نیز توسعه آتشسوزی دقیقا به دلیل همین نماهای کامپوزیت رخ داد. البته خود نمای کامپوزیت شاید علت اصلی حریق نباشد، اما به دلیل اشتعالپذیری بالا، آتش را با سرعت زیادی گسترش میدهد و در بسیاری از مواقع اقدامات آتشنشانی برای اطفای حریق چندان موثر واقع نمیشود.
بابایی ادامه داد: بر همین اساس و با توجه به این دغدغه جدی، از سال ۱۳۹۵ استفاده از نماهای کامپوزیت غیراستاندارد و اشتعالپذیر در شهر تهران ممنوع شده است و اغلب مواردی که امروز دچار حریق میشوند مربوط به ساختمانهایی است که پیش از این، سالها از این نماها استفاده کردهاند.
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه استفاده از کامپوزیتهای استاندارد همچنان مجاز است، گفت: کامپوزیتهای استانداردی که غیرقابل اشتعال هستند، اجازه استفاده دارند. برای نمونه در ساختمان مجتمع تجاری علاءالدین که بخشی از نمای آن دچار حریق شد، شهرداری با پیگیری مستمر مالک را ملزم به اصلاح نما کرد و اکنون نمای استاندارد در این ساختمان مورد استفاده قرار گرفته است.
وی افزود: نمای فعلی ساختمان علاءالدین غیراستاندارد نیست و استانداردهای لازم را از وزارت صمت دریافت کرده است. تنها در چنین شرایطی اجازه استفاده از نمای کامپوزیت داده میشود و در غیر این صورت استفاده از آن کاملا ممنوع است.
بابایی خاطرنشان کرد: یکی از دستورکارهای کمیته ایمنی شورای شهر تهران در مناطق و نواحی مختلف شهر، اخطار به ساختمانهای قدیمی دارای نمای کامپوزیت غیراستاندارد است تا مالکان هرچه سریعتر نسبت به اصلاح نما اقدام کنند.
وی تأکید کرد: واقعیت این است که این نماهای کامپوزیت غیراستاندارد مانند بمب ساعتی هستند. حادثه آتشسوزی پاساژ ارغوان نیز نشان داد که چنین حوادثی میتواند خسارات سنگین مادی و انسانی به همراه داشته باشد و شوک بزرگی به حوزه ایمنی وارد کند.
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران اظهار امیدواری کرد که سایر شهرهای کشور نیز همانند تهران، ضوابط سختگیرانه و منطقی برای اصلاح نماهای ساختمان را پیگیری کنند.
وی در ادامه درباره وضعیت ساختمانهای نا ایمن سطح شهر تهران که اخطار دریافت کردهاند، گفت: مالکان این ساختمانها ملزم به ایمنسازی هستند. البته شرایط جنگی اخیر باعث شد بخشی از این پیگیریها با وقفه مواجه شود، اما اکنون که در شرایط آتشبس قرار داریم و جنگی در جریان نیست، روند پیگیریها مجددا آغاز خواهد شد تا مالکان به صورت ویژه ملزم به ایمنسازی شوند.
رئیس کمیته ایمنی شهر تهران در خصوص ساختمانهایی که قبل از سال ۹۵ نما کامپوزیت داشتند و پس از مصوبه سال ۹۵ نماهای کامپوزیت ناایمن ممنوع شد، گفت: اخطار لازم داده شده و این ساختمانها جزو ساختمانهای ناایمن شناسایی میشود، اخطار لازم برای تعویض کردن نما به مالکین داده شده است و اخطار صادر میشود و این ساختمانها جزو فهرست ساختمانهای ناایمن آمده است و بیش از ۳۵ هزار مورد است.
بابایی در پایان تصریح کرد: هرگونه قصور در این زمینه میتواند منجر به فجایعی غیر قابل جبران شود.