ملیحه سادات قاضی، شاعر نیشابوری، در بخش شعر نو جشنواره‌ی شعر دانشجویی «بهار نارنج» رتبه سوم را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: آیین پایانی جشنواره شعر دانشجویی «بهار نارنج» به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،برگزار شد.

حمید رضا آتشی گفت: ملیحه سادات قاضی نیشابوری کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور دربخش شعر نو، رتبه سوم شد

وی افزود:به برگزیدگان جشنواره، لوح سپاس، نماد جشنواره که دست ساخته دانشجویان دانشگاه است اهدا شد.