مسابقات دو ۲ هزار متر دانشجویان استان فارس با حضور ۵۵ ورزشکار از ۱۱ دانشگاه برگزار شد و با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، در پایان رقابت‌های دو ۲ هزار متر دانشجویان استان فارس، «امیرحسین شاهسوندی» از دانشگاه شیراز بر سکوی نخست ایستاد و «علی بانشی» از دانشگاه آزاد اسلامی و «محمدعلی حمیدی» از مؤسسه آموزش عالی زند، مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند. در این رویداد که به یاد حماسه آزادسازی خرمشهر برگزار شد، به ۱۰ نفر از برترین‌های این مسابقات جوایز نقدی اهدا شد.

این مسابقات با شرکت ۵۵ دانشجوی منتخب از ۱۱ دانشگاه استان برگزار شد. وحید زارع‌نژاد، دبیر هیأت ورزش‌های دانشگاهی استان، این استقبال را نشانه ظرفیت‌های عظیم ورزشی در دانشگاه‌های فارس دانست.

مهدی محمدی، معاون دانشجویی دانشگاه شیراز نیز با گرامیداشت یاد و خاطره خرمشهر، حضور دانشجویان در این میادین را نمادی از تداوم روحیه غیرت و ایستادگی برای اعتلای کشور برشمرد.

همچنین در حاشیه این مسابقات، با حضور مسئولان استانی و دانشگاهی، از «علی مانیزان» و «جواد صغادی» دو پیشکسوت برجسته دوومیدانی استان فارس تجلیل شد. موسی امیراحمدی، رئیس هیأت ورزش‌های دانشگاهی استان نیز در پایان از مشارکت فعال دانشگاه‌های استان در برگزاری این رویداد تقدیر کرد.