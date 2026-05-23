همایش یاد یاران در آستانه سالروز آزادسازی خرمشهر در شهر ایزدخواست آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، در آستانه سالروز آزادسازی خرمشهر همایش یاد یاران با حضور رزمندگان دوران دفاع مقدس در گلزار شهدای شهر ایزدخواست آباده برگزار شد.
قرائت دلنوشته و اشعار محلی، اجرای سرود نغمههای بهشتی و برگزاری انتخابات هیئت مدیره هیئت رزمندگان اسلام از برنامههایی بود که در این همایش اجرا شد.
ایستگاه آموزش نظامی و اسلحه شناسی و ایستگاه سلامت در حاشیه این همایش برگزار شد.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.