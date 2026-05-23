مدیرکل ثبت اسناد استان، از هموار شدن صدور اسناد مالکیت در شهرستان میبد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اقبال با اشاره به مصوبه سفر مقام عالی دستگاه قضا و بازرسی کل کشور درسال ۱۴۰۴ به استان و شهرستان میبد در رفع معضلات ثبتی گفت: یکی از معضلات در بخش ندوشن عدم مستند سازی املاک مردم بود که طبق مصوبه قرار شد کلیه املاک به طورغیر مستقیم به راه و شهرسازی و سپس به بنیاد مسکن و انتقال مالکیت به مردم انجام شود.
وی با بیان اینکه امروز شاهد صدور اسناد مالکیت به ندوشن هستیم افزود: این نوید را میدهیم که بعد از سیر مراحل قانونی، اسناد مالکیت آن تماما به نام مردم ندوشن صادر و معصل چندین دهه مردم حل شود.
مدیرکل ثبت اسناد استان گفت: یکی دیگر از این مشکلات، اسناد مالکیت منطقه رکن آباد و همت آباد از توابع بخش مرکزی میبد بود که این اسناد مربوط به کارگاههایی میشد که چندین دهه مورد استفاده مردم بود، اما به نام راه و شهرسازی بود.
اقبال افزود: با تصمیماتی که گرفته شد قرار شد این اسناد هم اول به نام راه و شهرسازی و پس از سیر مراحل قانونی به نام مردم که دارای تملک هستند صادر شود.