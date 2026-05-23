

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اقبال با اشاره به مصوبه سفر مقام عالی دستگاه قضا و بازرسی کل کشور درسال ۱۴۰۴ به استان و شهرستان میبد در رفع معضلات ثبتی گفت: یکی از معضلات در بخش ندوشن عدم مستند سازی املاک مردم بود که طبق مصوبه قرار شد کلیه املاک به طورغیر مستقیم به راه و شهرسازی و سپس به بنیاد مسکن و انتقال مالکیت به مردم انجام شود.



وی با بیان اینکه امروز شاهد صدور اسناد مالکیت به ندوشن هستیم افزود: این نوید را می‌دهیم که بعد از سیر مراحل قانونی، اسناد مالکیت آن تماما به نام مردم ندوشن صادر و معصل چندین دهه مردم حل شود.



مدیرکل ثبت اسناد استان گفت: یکی دیگر از این مشکلات، اسناد مالکیت منطقه رکن آباد و همت آباد از توابع بخش مرکزی میبد بود که این اسناد مربوط به کارگاه‌هایی می‌شد که چندین دهه مورد استفاده مردم بود، اما به نام راه و شهرسازی بود.



اقبال افزود: با تصمیماتی که گرفته شد قرار شد این اسناد هم اول به نام راه و شهرسازی و پس از سیر مراحل قانونی به نام مردم که دارای تملک هستند صادر شود.