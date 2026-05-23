به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ امیرسینا بختیاری، قهرمان شایسته تکواندوی استان زنجان و نماینده پرافتخار کشورمان، با کسب مدال طلای وزن ۷۴- کیلوگرم در مسابقات قهرمانی آسیا در مغولستان، افتخاری دیگر برای ایران به ارمغان آورد و “تاج قهرمانی” را بر سر گذاشت.

در رقابت‌های نفس‌گیر روز دوم این مسابقات که با حضور ۱۷ تکواندوکار برجسته آسیایی پیگیری شد، امیرسینا بختیاری با ارائه نمایشی خیره‌کننده و با اقتدار، توانست در فینال وزن ۷۴- کیلوگرم، حریف قدرتمند خود، ژائوشان از چین را پس از رقابتی نزدیک و هیجان‌انگیز شکست دهد. در راند اول این مبارزه حساس، با نتیجه تساوی ۵-۵، امیرسینا با شایستگی برنده شد و در راند دوم نیز با نتیجه ۲-۲، برد قاطع خود را به ثبت رساند تا شایستگی‌اش برای تصاحب عنوان قهرمانی آسیا را به اثبات برساند.

این قهرمانی در حالی رقم خورد که بختیاری در مراحل قبلی نیز حریفان سرسختی همچون نمایندگان ویتنام، عربستان سعودی و قزاقستان را با اقتدار پشت سر گذاشته بود و نشان داد که در اوج آمادگی و آمادگی قرار دارد.

با این طلای ارزشمند، نمایندگان ایران در پایان روز دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا، موفق به کسب سه مدال طلا و یک مدال نقره شده‌اند.