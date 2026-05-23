به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،استفاده از سیستم گرمایشی نوین با قابلیت کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی در ۲۰ گلخانه کوچکمقیاس مازندران بهصورت آزمایشی تصویب شد.
سرپرست معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه ناترازی انرژی و تلاش جهت صرفهجویی در مصرف، از اولویتهای امروز کشور است، گفت: استفاده از سیستم گرمایشی جدید با قابلیت کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی، در ۲۰ گلخانه کوچکمقیاس استان بهصورت آزمایشی در دستور کار قرار گرفت.
محمدحسین بابایی، افزود: تلاش شده است در بخش کشاورزی ضمن ارتقای تولید، روشهای کاهش مصرف انرژی بررسی و برترینها جهت استفاده به جامعه کشاورزی معرفی شود
او ادامه داد: هزینه انرژی برای یک واحد تولیدی گلخانهای سهم قابلتوجهی از قیمت تمامشده محصول را تشکیل میدهد و هرگونه کاهش در مصرف گاز، بهطور مستقیم به کاهش هزینههای تولید، افزایش حاشیه سود و بهبود رقابتپذیری محصولات گلخانهای منجر میشود.
سرپرست معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: با صرفهجویی در انرژی، وابستگی به سوختهای فسیلی کاهش یافته و تولید کشاورزی در فصول سرد با اطمینان و پایداری بیشتری ادامه مییابد.
بابایی افزود: این اقدام نهتنها به نفع اقتصاد واحدهای تولیدی است، بلکه گامی مؤثر در جهت تحقق امنیت انرژی کشور و پایداری اشتغال در بخش کشاورزی محسوب میشود.
وی ادامه داد: نتایج این طرح آزمایشی در ۲۰ گلخانه کوچکمقیاس، مبنای توسعه سیستم مذکور به سایر واحدهای گلخانهای استان قرار خواهد گرفت