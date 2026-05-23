فاطمه حقایقی و زهرا زرین حقیقی، دو ورزشکار شیرازی با درخشش در آخرین رنکینگ فدراسیون، به ترتیب جایگاه اول و دوم پاکت بیلیارد کشور را از آن خود کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فاطمه حقایقی با کسب ۲ هزار و ۵۳۹ امتیاز و زهرا زرین حقیقی با ۲ هزار و ۲۰۰ امتیاز، رتبه‌های اول و دوم رنکینگ پاکت بیلیارد بانوان کشور را به نام خود و استان فارس ثبت کردند.

علی جعفری، رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد فارس ضمن تمجید از ممارست و اخلاق حرفه‌ای این دو قهرمان، از ارتقای ۵ پله‌ای جایگاه هیئت فارس و ایستادن در رتبه دوم کشور (پس از تهران بزرگ) در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی با تأکید بر حمایت از ورزشکاران استان، افزود: برای ایجاد تسهیلات بیشتر جهت حضور در مسابقات ملی، این هیئت میزبانی‌های متعددی را برای سال جاری برنامه‌ریزی کرده است.

بر اساس اعلام رئیس هیئت فارس، در تقویم ورزشی سال ۱۴۰۵، شیراز میزبان سه دور رفت لیگ باشگاه‌های کشور در رشته‌های اسنوکر، پاکت بیلیارد و هی‌بال (در تیرماه) و همچنین چهار مسابقه رنکینگ و آزاد کشوری در هر دو بخش آقایان و بانوان خواهد بود.