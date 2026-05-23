جمعی از شاعران، ادبا، اساتید دانشگاه و شخصیت‌های فرهنگی پاکستان، در سوگ شهید رهبرِ انقلاب اسلامی در مدرسه‌ای در شهر راولپندی، گرد هم آمدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به همت جمعی از شاعران پاکستانی شب شعری در راولپندی برگزار شد؛ مراسمی که در آن سخنرانان و شاعران، شخصیت و اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی را مورد تجلیل قرار دادند.

شرکت‌کنندگان با اشاره به حمایت‌های مستمر رهبر شهید انقلاب از ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مظلوم، تأکید کردند که ایشان عمر خود را در راه وحدت امت اسلامی، مقاومت در برابر استکبار و دفاع از مظلومان سپری کرد.

شاعران پاکستانی در این مراسم از ایستادگی و مقاومت شهید سید علی خامنه ای در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی سخن گفتند و شهادت ایشان را عامل بیداری و انسجام بیشتر امت اسلامی دانستند.

در حاشیه این مراسم همچنین تصاویری از شهدای مدرسه میناب نیز نصب شده بود که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.

شاعران پاکستانی در این مراسم از مجاهدت‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسیر وحدت و بیداری امت اسلامی و ایستادگی در برابر استکبار جهانی تجلیل کردند.