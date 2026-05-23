به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، برای بررسی ابعاد مختلف ناترازی برق و شناسایی راهکار‌های عملیاتی با تکیه بر ظرفیت‌های اجتماعی، میزگرد علمی «راه‌حل‌های مردم پایه برای کاهش ناترازی برق» با حضور جمعی از اساتید دانشگاه صنعتی بیرجند، مسئولان صنعت برق و نخبگان استانی برگزار شد.

در این نشست علمی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی بیرجند با تأکید بر اهمیت مدیریت تقاضا گفت: اصلاح فرهنگ مصرف، جابجایی زمان استفاده از وسایل پرمصرف و ارتقای سطح آگاهی عمومی، از مهم‌ترین اهرم‌های مردم پایه در رفع ناترازی انرژی است.

اسماعیلی همچنین نقش شهروندان در فرایند تولید را کلیدی دانست و بر ضرورت احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس از سوی خانوار‌ها تأکید کرد.

مجری طرح انرژی‌های تجدیدپذیر شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، هم با اشاره به استقبال مردم از نصب پنل‌های خورشیدی گفت: شرکت توزیع برق به نیابت از سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر، نسبت به عقد قرارداد خرید تضمینی با متقاضیان اقدام می‌کند.

پوزشی افزود: با توجه به پتانسیل بالای تابش آفتاب در خراسان جنوبی، توسعه نیروگاه‌های خانگی بهترین راهکار برای درآمدزایی خانواده‌ها و کمک به شبکه برق است.

کیان، رئیس گروه تحقیقات شرکت توزیع برق خراسان جنوبی نیز با تشریح چالش‌های شبکه در ساعات اوج بار (پیک) گفت: همراهی مردم در استفاده از وسایل کم‌مصرف و مدیریت مصرف در ساعات حساس، نه تنها پایداری شبکه را تضمین می‌کند، بلکه موجب کاهش چشمگیر هزینه‌های جاری خانوار‌ها می‌شود.

اجرای پویش‌های محلی، اختصاص مشوق‌های اقتصادی به مشترکان کم‌مصرف، آموزش در مدارس و حمایت ویژه از نصب صفحه های خورشیدی خانگی از جمله پیشنهاد‌هایی بود که برای عبور موفق از تابستان پیش‌رو بر آنها توافق شد.