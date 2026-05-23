افزایش صادرات از مرز مهران

مسئولان گمرک استان ایلام اعلام کردند در فروردین ماه سال ۱۴۰۵، ۲۴۶ هزار تن کالا به ارزش اقتصادی ۶۰ میلیون دلار از مرز بین المللی مهران به کشور عراق صادر شده است.