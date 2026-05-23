به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سقوط از پل سمند در کیلومتر ۵ محور آرادان به گرمسار ۲ مصدوم ، تصادف ماکسیما و پراید در کیلومتر ۲۰ محور ایوانکی به گرمسار ۷ مصدوم ، واژگونی تانکر حمل سوخت گازوئیل در کیلومتر ۸ کمربندی دامغان به شاهرود یک مصدوم ، واژگونی زوتی آریو در کیلومتر ۶۸ محور سرخه به آرادان ۵ مصدوم ، تصادف کامیون و تریلی در کیلومتر ۸۰ محور دامغان به سمنان یک مصدوم ، تصادف پراید و کامیون راهداری در کیلومتر ۴۲ محور آرادان به سرخه ۴ مصدوم ، تصادف پژو ۲۰۶ و پژو پارس در کیلومتر ۲۳ محور فولادمحله به دامغان ۶ مصدوم ، تصادف پژو پارس و ساینا در کیلومتر ۳۰ شاهرود به آزادشهر ۹ مصدوم ، تصادف کامیون بنز و پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۱۱ محور فولادمحله به دامغان ۳ مصدوم ، سقوط از پل پژو ۴۰۵ slx در کیلومتر ۲۵ محور شهمیرزاد به خطیرکوه ۲ مصدوم بر جای گذاشت .