سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان بر لزوم تقویت زیرساختها، ساماندهی خدمات رفاهی و استقرار کامل نیروهای عملیاتی در مرزها برای خدماترسانی به زائران اربعین حسینی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، یزدان خسروی سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با اشاره به ضرورت برنامهریزی دقیق برای مدیریت تردد زائران گفت: تمامی ظرفیتهای موجود باید برای آمادهسازی پایانههای مرزی، بهویژه در شلمچه و چذابه، به کار گرفته شود تا خدماترسانی به زائران با کمترین مشکل انجام گیرد.
او بر بهسازی و نگهداری محورهای منتهی به مرزهای استان تاکید کرد و افزود: محورهای اصلی تردد زائران باید از نظر ایمنی، کیفیت آسفالت و روشنایی در وضعیت مطلوب قرار گیرند تا تردد زائران با سهولت و امنیت بیشتری انجام شود.
خسروی با اشاره به اهمیت پایش لحظهای محورها گفت: برای مدیریت دقیق ترددها، تجهیز و فعالسازی اتاقهای مانیتورینگ در پاسگاههای کلیدی از جمله اهواز و خرمشهر در اولویت قرار دارد.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان ادامه داد: با انتقال مستقیم دادههای تصویری به این مراکز، پلیس راه میتواند با اشراف کامل بر وضعیت ترافیکی، برای استقرار گشتها و ارائه خدمات جادهای برنامهریزی دقیقتری انجام دهد.
او بر لزوم مدیریت علمی ناوگان تاکید کرد و افزود: تخصیص اتوبوسها و ناوگان عمومی باید بر مبنای تحلیل دقیق دادهها صورت گیرد تا متناسب با حجم زائران در روزهای مختلف، تعداد مورد نیاز خودرو فراهم و اعزام شود.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان با تاکید بر اینکه عملیات تعریض گاردریلها در نقاط استقرار مواکب و جمعآوری تیغههای رها شده با فوریت انجام شود، گفت: تیمهای نگهداری باید به صورت روزانه و مستمر نسبت به رفع نواقص جادهای در تمامی حوزههای استحفاظی اقدام کنند.
او بر اهمیت تعریض جادهها، شانهسازی و احداث پارکینگهای اضطراری بهویژه در مسیرهای برگشت تاکید کرد و افزود: ایجاد رینگهای دسترسی در اطراف پایانههای شلمچه و چذابه برای تسهیل عبور و مرور در مواقع بحرانی ضروری است.
خسروی گفت: استقرار موکبها در داخل محوطه پایانه صرفاً محدود به نقاط مشخصی در ورودیها و خروجیها خواهد بود.
او خاطرنشان کرد: این مواکب تنها مجاز به ارائه خدمات فرهنگی و توزیع نوشیدنی و غذاهای بستهبندی شده هستند و به منظور حفظ ایمنی و بهداشت، هرگونه پختوپز در داخل محیط پایانه ممنوع است.
خسروی با تاکید بر استقرار نیروهای فنی، تاسیسات و خدماتی در مرزها افزود: با برنامهریزی و شیفتبندی مناسب، نیروهای تخصصی در ایام اربعین بهصورت مستمر در پایانههای مرزی حضور خواهند داشت تا مشکلات احتمالی در حوزه تأسیسات، روشنایی، آبرسانی و خدمات عمومی در کوتاهترین زمان برطرف شود.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان در ادامه به ضرورت ارتقای خدمات رفاهی برای زائران اشاره کرد و افزود: ایجاد نمازخانه، سرویسهای بهداشتی، سایهبانها و سالنهای انتظار موقت از جمله اقداماتی است که برای رفاه زائران در داخل و خارج از محوطه پایانهها پیشبینی شده است.