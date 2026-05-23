به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، برنامه زنده رادیویی روز از نو با نگاهی به آغاز صبح کیش همراه با اطلاع رسانی و ارائه پیام‌های روزانه، خبر‌های کوتاه و شنیدنی از گوشه و کنار ایران و جهان، لحظه‌های امید آفرین و شاد همراه با موسیقی و کلام، گفتگوی کارشناسی در موضوع‌های مختلف میهمان مخاطبان رادیو در جزیره کیش است.

شنوندگان رادیو کیش می‌توانند برنامه زنده رادیویی روز از نو را شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۷ تا ۸ صبح شنونده باشند.

مخاطبان صداوسیمای کیش می‌توانند برنامه‌های رادیو کیش را از موج FM ردیف ۹۹.۲ مگاهرتز شنونده باشند.

رادیو کیش صدای گردشگری، فرهنگ و زندگی است.