برنامه زنده رادیویی روز از نو صبح شنبه تا پنج شنبه از رادیو کیش میهمان مخاطبان جزیره کیش است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، برنامه زنده رادیویی روز از نو با نگاهی به آغاز صبح کیش همراه با اطلاع رسانی و ارائه پیامهای روزانه، خبرهای کوتاه و شنیدنی از گوشه و کنار ایران و جهان، لحظههای امید آفرین و شاد همراه با موسیقی و کلام، گفتگوی کارشناسی در موضوعهای مختلف میهمان مخاطبان رادیو در جزیره کیش است.
شنوندگان رادیو کیش میتوانند برنامه زنده رادیویی روز از نو را شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۷ تا ۸ صبح شنونده باشند.
مخاطبان صداوسیمای کیش میتوانند برنامههای رادیو کیش را از موج FM ردیف ۹۹.۲ مگاهرتز شنونده باشند.
رادیو کیش صدای گردشگری، فرهنگ و زندگی است.