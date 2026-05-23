به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،فرمانده انتظامی سوادکوه گفت: مأموران انتظامی این شهرستان در حین اجرای مأموریت و گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی، به یک دستگاه خودروی پژو با رنگ خاکستری مشکوک شدند و آن را شناسایی کردند.

سرهنگ مصطفی اکبرنژاد با اشاره به روند بررسی‌های پلیسی افزود: طی استعلامات صورت گرفته و تحقیقات به عمل آمده مشخص شد، خودروی مذکور دارای سابقه سرقت از شهرستان تهران بوده است که بلافاصله نسبت به توقیف آن اقدام شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه با بیان اینکه خودروی مکشوفه پس از طی مراحل قانونی تحویل مالباخته شده است، ادامه داد: از شهروندان انتظار می‌رود با استفاده از تجهیزات بازدارنده مانند قفل فرمان یا پدال، لایه امنیتی بیشتری برای پیشگیری از سرقت به خودروی خود اضافه کنند.

سرهنگ اکبرنژاد در پایان به رانندگان توصیه کرد: از پارک کردن خودرو در محیط‌های خلوت و تاریک پرهیز کرده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.