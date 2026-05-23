جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی کشور پاکستان با حجت الاسلام والمسلمین عاشوری امام جمعه سنگر دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجت الاسلام والمسلمین عاشوری در این دیدار با اشاره به دوستی دیرینه کشور‌های ایران و پاکستان افزود: ملت و دولت پاکستان همواره در بحران‌ها در کنار هم بوده‌اند و با توجه به غنای فرهنگی مشترک در حوز‌های مذهبی و دینی تبادلات مختلفی دارند و دشمنان و جریان‌های سلفی با همکاری آمریکا تلاش می‌کنند تا وحدت دو ملت ایران و پاکستان را تحت شعاع قرار گیرد.

در ادامه این دیدار، شیخ سجاد زکزاکی، فعال سیاسی و فرهنگی پاکستانی، با اشاره به سفر به ۲۲ شهر کشور در ایام جنگ رمضان افزود: آن چیزی که من در میان مردم عزیز ایران دیدم، استقامت، مقاومت و تسلیم نشدن در مقابل قلدر‌ها است.

وی افزود: دشمنان می‌خواستند این ملت تسلیم شود، اما پیام این ملت عزیز به دشمنان و بدخواهان این بود که ما همه آماده‌ایم در راه مقدس دفاع از وطن شهید شویم.

زکزاکی با بیان اینکه ترامپ گفته بود ظرف ۱۰۰ ساعت کار ایران تمام است و نظام سقوط می‌کند افزود: مردم عزیز ایران جانانه به میدان آمدند و در مقابل دو ابرقدرت جهانی و اتمی ایستادند و آنها را شکست دادند.

وی با اشاره به فرمایش رهبر شهید ادامه داد: طبق گفته رهبر شهدمان اگر حادثه‌ای برای این کشور رخ دهد، خداوند متعال مردم را مبعوث خواهد کرد حال می‌بینیم که مردم عزیز ایران مبعوث شدند و به برکت خون این شهید، خداوند مردم دنیا را هم مبعوث کرد.

این فعال سیاسی و فرهنگی پاکستان با بیان اینکه این ملت، ملت مبارزی است که در مقابل دشمن ایستاده و خبری از تسلیم شدن نیست خاطرنشان کرد: بیش از هشتاد شب است که مردم عزیز ایران بدون خستگی در میدان حاضر شدند و این پیام مهمی برای دشمن است.

زکزاکی تصریح کرد: آن چیزی که من می‌خواهم به ملت عزیز ایران و به دنیا بگویم این است که به زودی تمدن و فرهنگ غربی افول خواهد کرد و تمدن ما و گفتمان ما به زودی در دنیا فراگیر خواهد شد و از این رو استقامت و مقاومت مردم لازم و ضروری است و ملت پاکستان هم کنار شما هستند.