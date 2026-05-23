جست‌ و‌ جو و نجات برای دستیابی به فرد ۶۰ ساله در ارتفاعات پادنا فیروزآباد موفقیت آمیز بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس ، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر فیروزآباد گفت: در گزارشی مبنی بر گرفتار شدن فردی در ارتفاعات پادنا این شهرستان، نجاتگران هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

سید سجاد فالی افزود: نجاتگران پس از هفت ساعت تلاش و طی کردن مسیر صعب العبور، به فرد مصدوم ۶۰ ساله دسترسی یافتند و پس از اقدام کمک‌های اولیه، وی را به بیمارستان انتقال دادند.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.