در پی واکنش‌های جهانی به حمله نیرو‌های رژیم صهیونیستی به کاروان دریایی حامل کمک‌های انسانی برای غزه، موجی از محکومیت‌ها در کشور‌های جنوب شرق آسیا به ویژه در مالزی و اندونزی شکل گرفته است.

واکنش مالزی و اندونزی به ربایش فعالان ناوگان غزه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاروان دریایی حامل کمک‌های انسانی برای غزه، که با حضور ده‌ها فعال حقوق بشر و امدادرسان از کشور‌های مختلف راهی غزه شده بود، در آب‌های بین‌المللی هدف یورش نیرو‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت و شماری از فعالان، از جمله چند شهروند مالزیایی واندونزیایی ربوده شدند.

تمامی ۵۰ فروند کشتی از ۴۰ کشور به طور غیرقانونی در آب‌های بین‌المللی محاصره شدند و فعالان پیش از انتقال به کشتی‌های جنگی اسرائیل، با سلاح مورد تهدید قرار گرفته‌اند.

دولت مالزی در واکنشی شدید، این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و اقدامی غیر انسانی توصیف کرد.

انور ابراهیم نخست‌وزیر مالزی با انتشار بیانیه‌ای، خواستار آزادی فوری اتباع کشورش و تضمین امنیت فعالان حاضر در این مأموریت انسانی شد.

وزارت امور خارجه مالزی نیز ضمن محکومیت این اقدام، اعلام کرد: کوالالامپور با تمام ظرفیت‌های سیاسی و حقوقی، موضوع را دنبال خواهد کرد.

محمد حسن وزیر امور خارجه مالزی نیز گفت: ما خواستار آن هستیم که رژیم صهیونیستی، با این افراد به‌طور مناسب و انسانی رفتار کرده و هرچه سریع‌تر آنان را آزاد کند، زیرا این اقدام نقض حقوق بشر و مغایر با قوانین بین‌المللی است.

در اندونزی نیز بازداشت شهروندان این کشور در کاروان دریایی، واکنش گسترده مقامات و گروه‌های مردمی را در پی داشت. فعالان اندونزیایی این اقدام را حمله به مأموریتی کاملاً بشردوستانه دانسته و خواستار فشار جامعه جهانی برای آزادی بازداشت‌شدگان شدند.

حصیب الله ساتراوی، کارشناس غرب آسیا گفت: این یک مأموریت انسانی است؛ ماموریتی که می‌خواهد به اسرائیل نشان دهد جهان ساکت نمانده و با اقداماتی که اسرائیل سال‌هاست علیه مردم غزه انجام می‌دهد و با ادامه محاصره این منطقه مخالف است.

به دنبال این ربایش ها، تصاویری آزار و اذیت و رفتار توهین‌آمیز با فعالان ناوگان صمود در اشدود در حضور وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی منتشر شد.

انتشار این تصاویر با موجی جدیدی از محکومیت‌های بین‌المللی همراه شد و کشور‌ها خواستار مجازات بن گویر شدند.

این اقدام صهیونیست‌ها ماهیت جنایتکار این رژیم رو بیش از پیش برای جهانیان به معرض نمایش گذاشت و فلسطین را به کانون توجه جهانیان بازگرداند.