به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته تیم‌های فیورنتینا و آتالانتا به تساوی ۱ - ۱ رضایت دادند. برای فیورنتینا روبرتو پیکولی در دقیقه ۳۹ گلزنی کرد، اما تیم آتالانتا در دقیقه ۸۲ به لطف گل به خودی پیترو کوموتسو - گل به خودی مدافع فیورنتینا - بازی را به تساوی کشاند.

برنامه مسابقات به این شرح است:

* جمعه اول خرداد:

* شنبه ۲ خرداد:

بولونیا - اینتر

لاتسیو - پیزا

* یک شنبه ۳ خرداد:

پارما - ساسولو

ناپولی - اودینزه

ورونا - رم

لچه - جنوآ

میلان - کالیاری

کرمونزه - کومو

تورینو - یوونتوس (داربی تورین یا داربی دلاموله)

در جدول سری آ تیم اینتر با ۸۶ امتیاز از ۳ هفته قبل قهرمان زودهنگام فصل شد و تیم ناپولی با ۷۳ امتیاز دوم است و هر دو تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند. تیم‌های میلان و رم با ۷۰، کومو و یوونتوس با ۶۸ امتیاز سوم تا ششم هستند. تیم آتالانتا با ۵۸ امتیاز هفتم است و با دریافت سهمیه قهرمان جام حذفی به پلی آف لیگ کنفرانس راه یافت.

در پائین جدول تیم کرمونزه با ۳۴ در رده هجدهم قرار دارد و تیم‌های ورونا با ۲۱ و پیزا با ۱۸ امتیاز در رده‌های نوزدهم و بیستم جای گرفتند و سقوط هر دو به سری ب قطعی شد. از سری آ سه تیم به دسته دوم سقوط خواهند کرد. تا کنون صعود تیم‌های ونتزیا و فروزینونه به سری آ مسجل شده است.