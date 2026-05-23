سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: باید تنوع مدارس را کاهش دهیم و به جای آن، مشارکت واقعی و اختیاری والدین و محله را در قالب مدارس هیئت امنایی دنبال کنیم؛ البته طرح حذف تنوع مدارس برای سال تحصیلی پیش رو اجرا نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی فرهادی افزود: یکی از آسیبهایی که هر نظام تربیتی در هر کشوری با آن مواجه است وجود مدارس متنوع، متکثر و مختلف است. عدالت آموزشی ایجاب میکند دانش آموزان خیلی از نظر امکانات و مسائلی که در اختیار دارند با هم متفاوت نباشند و با امکانات مساوی و نصیب برابر آموزشی و فضاهای آموزشی یکسان تحصیل کنند حال اگر مدارس مختلفی داشته باشیم قطعا امکاناتی که در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد مغایر با عدالت آموزشی است.
باید دو نوع مدارس دولتی داشته باشیم
فرهادی با تاکید بر اینکه ایجاد تنوع در مدرسهها با امکانات مختلف و ادراک عدالت آموزشی تناسب ندارد گفت: مدارس غیردولتی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دارند، مدرسه کودکان استثنائی نیز قانون خود را دارد، اما مدرسه دولتی باید شامل دو نوع دولتی و تیزهوشان باشد.
ارائه خدمات ویژه به دانشآموزان شاهد و ایثارگر
وی درباره خدمترسانی به دانشآموزان مدارس شاهد افزود: در حال حاضر مدرسه شاهدی داریم که تعداد خیلی انگشت شمار فرزند شهید یا فرزند خانواده ایثارگر دارد و سایر دانش آموزانش عادی هستند؛ بنابراین باید به دانشآموزان شاهد و ایثارگری که در مدارس دولتی ثبتنام میکنند، خدمات ویژه بدهیم از جمله معلم خصوصی در نظر بگیریم، اگر از درس عقب افتادهاند امکانات ویژه خاص برای این افراد در نظر بگیریم. در دانشگاهها هم همین اتفاق میافتد، برای فرزندان شهدا مساعدتی در نظر میگیرند که از نظر تحصیلی دچار آسیب نشوند و اگر شدند به آنها کمک کنیم.
فرهادی افزود: کمکها باید "اختیاری" باشد نه اجباری. گاهی مشارکت مردمی اختیاری ایجاد میکنیم، این خیلی بهتر است. هر کسی به هر شکلی در مدرسه مشارکت و کمک میکند؛ کمک الزاما پول و مسائل مالی نیست والدین میتوانند با کمک به معلمان مسائل دانش آموزان و مسائل مربوط به مشاوره آنها را حل و اصلاح کنند.
وی گفت: سرانه دانشآموزی از حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به ۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و این عددها واقعی است، اما مهم این است که مشارکت مردمی اختیاری باشد و اجباری نباشد تا مدرسه هیئت امنایی تحقق پیدا کند.
دانش آموزان را دسته بندی نکنیم
وی به دانشآموزان پرخوان اشاره کرد و افزود: باید همه دانشآموزان را پرخوان کنیم و فعالیت آموزشی را برای همه ایجاد کنیم، باید شرایط مطالعه و یادگیری فعال را برای همه فراهم کنیم و دسته بندی انجام ندهیم.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش به مدارسی که وابسته به برخی نهادها هستند اشاره و افزود: اگر این مدارس ذیل قانون مدارس غیر دولتی فعالیت کنند مشکلی ندارد، چون مدرسه غیردولتی تعریف دارد، فضا، نیروی انسانی و سرانه دانشآموزی آن از دولت گرفته نمیشود، مجوز دارند و آنها را منحل نمیکنیم و ادامه فعالیت میدهند؛ شاید وابسته به یک نهادی باشند، اما ساختار غیردولتی دارند. با این مدارس مشکلی نداریم مشکل اصلی اینجاست که در خود دولت مدارس متنوعی داریم که کاهش تنوع مدارس را باید اول در داخل خود مدارس دولتی حل کنیم.