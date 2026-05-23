بمناسبت هفته سلامت خانه بهداشت روستای مجید آباد در نقطه صفر مرزی شهرستان میرجاوه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، گفت: بیش از ۲۵۰۰ نفر از ساکنان این منطقه از این پس خدمات بهداشتی را در نزدیکی محل سکونت خود دریافت میکنند.
محمدرضا میرادی افزود: در حال حاضر ۳۰۱ خانه بهداشت تحت پوشش این دانشگاه فعال است که ۲۴ خانه بهداشت سهم شهرستان میرجاوه بوده است.
فاضل مشهدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان میرجاوه نیز گفت: برای نخستین بار در تاریخ این شهرستان، موفق شدهایم در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی میرجاوه، پزشک مستقر کنیم که این امر نویدبخش ارتقای شاخصهای سلامت و رفاه عمومی در منطقه خواهد بود.