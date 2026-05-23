رئیس هیئت‌عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با تأکید بر ضرورت جایگزینی معدن‌کاری سنتی با فناوری‌های دیجیتال، از تدوین نقشه راه تحول دیجیتال در سه سناریوی توسعه، نوسازی و بازسازی هوشمند خبر داد.

به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صداو سیما از ایمیدرو، محمد مسعود سمیعی‌نژاد، به مناسبت «روز معدن» در یادداشتی راهبردی، تحول دیجیتال را ضرورتی انکارناپذیر برای ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری در صنایع معدنی کشور دانست.

وی هدف اصلی از این راهبرد را تحقق رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی بهره‌وری و ایجاد بستری برای حکمرانی داده‌محور عنوان کرد.

سمیعی‌نژاد با اشاره به توانایی‌های معدنی ایران و ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای عبور از چالش‌های تاریخی این حوزه، اظهار داشت: در بخش اکتشاف، ابزار‌هایی نظیر هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و مدل‌سازی سه‌بعدی، خطر سرمایه‌گذاری و هزینه‌های حفاری را به حداقل رسانده و به اکتشافات دقیق‌تر کمک می‌کنند.

وی در ادامه با تبیین نقش فناوری در زنجیره تولید، افزود: هوشمندسازی عملیات معدنی، شامل استقرار شبکه سنسور‌ها و سیستم‌های تصمیم‌گیر بلادرنگ است که با بهینه‌سازی ناوگان حمل‌ونقل و استفاده از الگوریتم‌های مسیریابی پویا، نه تنها راندمان تجهیزات را افزایش می‌دهد، بلکه با ارتقای استاندارد‌های ایمنی، حوادث انسانی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو از تدوین نقشه راه تحول دیجیتال بر پایه سه رویکرد اصلی خبر داد:

۱. توسعه (طراحی دیجیتال از آغاز): استقرار زیرساخت‌های داده‌محور در تمامی طرح‌های جدید برای دستیابی به معادن نسل آینده.

۲. نوسازی: هوشمندسازی تدریجی زنجیره‌های فعلی با اولویت بهره‌وری، ایمنی و پایداری.

۳. بازسازی: بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال برای ایجاد معادن هوشمند، تاب‌آور و شفاف جهت جبران عقب‌ماندگی‌ها.

وی افزود: تحول دیجیتال در بخش معدن، صرفاً یک ارتقای فناورانه نیست، بلکه بازطراحی بنیادی در شیوه خلق ارزش و حکمرانی است.

سمیعی‌نژاد تأکید کرد که با توجه به تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضرورت شفاف‌سازی زنجیره ارزش، حرکت به سوی اقتصاد رقومی (دیجیتال) تنها راه مقابله با پراکندگی اطلاعات و تصمیم‌گیری‌های بدون داده است.

ایمیدرو در این مسیر، نقش خود را به عنوان نهاد سیاست‌گذار و تسهیل‌گر، بر محور‌های هدایت راهبردی، هماهنگی بین‌نهادی و توانمندسازی سازمان برای گذار به سوی معدن‌کاری هوشمند و پایدار متمرکز کرده است.