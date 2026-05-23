به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به روند توسعه طرح‌های آبرسانی در استان گفت: یک‌هزار و ۲۳۵ طرح به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در حال اجراست.

بهزاد برارزاده با اشاره به نقش شرکت آب و فاضلاب مازندران در شرایط سخت جنگی و تامین آب شرب، افزود: مردم استان در سخت‌ترین شرایط، میزبان حدود ۱۷ میلیون مسافر بودند و فشار سنگینی را متحمل شدند، بر این اساس ضروریست دولت با تخصیص اعتبارات ملی، امکان ارائه خدمات مطلوبتر و در شأن مردم را فراهم کند.

او با تشریح توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در استان ادامه داد: طول شبکه آبرسانی استان از حدود ۴۰۰ کیلومتر به ۲۵ هزار کیلومتر رسیده است و در حال حاضر ۱۱ طرح بزرگ با اعتباری بیش از یک همت در دست پیگیری است.

به گفته مدیر عامل آبفا مازندران همه شهر‌ها و روستا‌های استان از نعمت آب شرب برخوردار هستند و خدمات از مرحله کمیت به سمت ارتقای کیفیت حرکت کرده است.

برارزاده با ابراز خرسندی از اجرای طرح ساخت مخزن ذخیره آب در روستای سوچلما گفت: عملیات اجرایی احداث این مخزن ۵۰۰ متر مکعبی در راستای افزایش ظرفیت ذخیره و تقویت توان تأمین و انتقال آب شرب برای جمعیتی حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر به نام شهید پیمان کریمی از شهدای جنگ رمضان آغاز شده است.