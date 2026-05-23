با مرمت فوری پل روستای بازارده لاهیجان و بازگشت آب به هزار هکتار از شالیزارهای آستانهاشرفیه بحران آبی دهستان کیسم برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پل و آب بند روستای بازارده لاهیجان بر اثر طغیان رودخانه تخریب شده بود گفت: این سد تخریب شده، تأمینکننده آب حدود هزار هکتار از اراضی منطقه کیسم بود که با رایزنیهای صورت گرفته با ریاست ستاد بحران استان و پای کار آمدن ادارات راهداری و آب منطقهای استان و آستانهاشرفیه، توانستیم ظرف مدت ۲۴ ساعت مشکل را به صورت موقت رفع کنیم.
ابراهیم نجفی با تأکید بر لزوم ساخت سازه اصولی افزود: ترمیم فعلی برای عبور از بحران فصل زراعی است و با استفاده از ظرفیتهای ماده ۴۳ قانون تأمین مالی زیرساختها، بهزودی مشاور و پیمانکار برای ساخت یک سازه دائم و استاندارد انتخاب خواهند شد تا بلافاصله پس از فصل درو، عملیات اجرایی آن آغاز شود تا در سالهای آینده شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم.
این عملیات علاوه بر برقراری دوباره مسیر تردد اهالی روستای بازارده، خطر خشکی شالیزارهای منطقه کیسم را به طور کامل برطرف کرد.