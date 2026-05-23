به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تصادف دو خودروی سمند و پراید ساعت ۱۶ و ۱۲ دقیقه عصر دیروز در جاده درگز به قوچان بعد از گردنه تیوان رخ داد که در این حادثه ۶ نفر دچار مصدومیت شدند.

محمد علیشاهی افزود: برای امدادرسانی به مصدومان سه دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد و پنج نفر از مصدومان توسط آمبولانس اورژانس و یک نفر توسط آمبولانس هلال احمر به بیمارستان امام خمینی (ره) درگز منتقل شدند.

مرکز اورژانس پیش‌ بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۱۶۵ پایگاه عملیاتی شامل ۹۹ پایگاه شهری، ۶۶ پایگاه جاده‌ ای و یک پایگاه امداد هوایی، ۱۸۲ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۳۱ دستگاه موتورلانس و مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات با زیر پوشش داشتن ۱۵ شهرستان به صورت شبانه روزی و رایگان در حال ارائه خدمات فوریت‌ های پزشکی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی است.