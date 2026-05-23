

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مهدی اداوی در بازدید از وضعیت مح رهای فرعی شول آباد،بنگ،گلی چاس، ورگ و زیبا شهرستان الیگودرز گفت: بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ابنیه فنی، عملیات زیرسازی ،بهسازی و آسفالت محورهای روستایی بخش ززوماهرو این شهرستان اختصاص یافته است.



فرماندار الیگودرز افزود: این محور ۴۰ کیلومتر طول دارد که تاکنون پنج کیلومتر آن زیرسازی شده و چهار و نیم کیلومتر آن آسفالت تک‌لاین شده است.



وی همچنین در حاشیه این بازدید، با اهالی منطقه دیدار و در خصوص مشکلات، نیازها و مطالبات آنان به گفتگو پرداخت.



