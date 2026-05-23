به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، سردار شجاعی نسب گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس امنیت اقتصادی استان در یک عملیات ضربتی در سطح شهرستان بیرجند، ۳ انبار را شناسایی و مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این انبارها، مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق و احتکار شده شامل چهاز هزار و ۳۵۹ شاخه لوله و اتصالات پلیکا، پنج هزار و ۷۰۵ بسته برگ کاغذ، ۵ هزار کیلوگرم گندم، ۷ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم برنج ایرانی، ۷۹۲ عدد کمپوت آناناس، ۲۰۰ کیلوگرم تخمه، ۱۲۰ هزار جعبه چای کیسه‌ای عطری، ۱۱۸ هزار جعبه چای کیسه‌ای معمولی، ۲۸ هزار و ۸۰۷ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، ۲۸ هزار و ۵۷۶ قلم لوازم‌ التحریر و ۶۴ دستگاه لوازم خانگی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ارزش محموله قاچاق و احتکار شده را ۲۶ میلیارد و ۸۱۵ میلیون تومان اعلام کرد.

سردار شجاعی‌نسب افزود: در این خصوص پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد و پلیس با تمام توان با اخلالگران نظام اقتصادی و قاچاقچیان کالا برخورد خواهد کرد.