سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: انتخابات هیئت رئیسه سومین اجلاسیه مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری انتخابات هیات رئیسه سومین اجلاسیۀ مجلس در روز دوشنبه ۱۴۰۵/۳/۴ خبر داد.
گفتنی است، طبق آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت رئیسه برای مدت یک سال با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب میشوند.
ترکیب هیئت رئیسه شامل یک رئیس، دو نایب رئیس، شش دبیر و سه ناظر است. هیئت رئیسه دائم برای یک سال اداره امور مجلس را بر عهده خواهد داشت.
محمدباقر قالیباف، علی نیکزاد، حمیدرضا حاجیبابایی، مجتبی بخشیپور، احمد نادری، روح الله متفکرآزاد، عباس پاپیزاده، رضا جباری، صدیف بدری، حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عباس گودرزی و سید جلیل میرمحمدی، اعضای هیئت رئیسه مجلس هستند.