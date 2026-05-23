پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی مازندران: امروز شنبه بتدریج جو استان پایدار و فردا یکشنبه آسمان استان صاف و آفتابی و با افزایش دما پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران با اشاره به بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی استان گفت: جوی نسبتا پایدارتر برای هفته پیش رو را خواهیم داشت، اما به علت جریانهای شمالی همچنان افزایش ابر را درساعات بعدازظهر و شب در دامنهها و ارتفاعات استان پیش بینی میشود.
نوروزیان با اشاره به اینکه امروز شنبه بتدریج جو استان پایدار میشود افزود: فردا یکشنبه آسمان استان صاف و آفتابی و با افزایش دما همراه خواهد بود.
وی گفت: دوشنبه آسمان استان غالبا نیمه ابری تا ابری است و از شدت گرما کاسته میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران خاطرنشان کرد: از سه شنبه تا اواخر هفته جو پایدار در استان پیش بینی میشود.
نوروزیان گفت: دیروز ساری با ۳۱ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با ۶ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته وی دریا امروز و فردا با موج کوتاه همراه و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.