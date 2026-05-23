بیش از ۳۱ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی به متقاضیان شهرستان آبادان پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۱ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال تسهیلات مشاغل خانگی به هشت نفر از متقاضیان در شهرستان آبادان پرداخت شده است.
ناجی شهیبزاده افزود: این تسهیلات در راستای حمایت از توسعه اشتغال پایدار، تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی و ایجاد فرصتهای شغلی در بخش کشاورزی پرداخت شده و عمدتا در رستههای شیلات و صنایع تبدیلی و تکمیلی مورد استفاده قرار گرفته است.
او ادامه داد: توسعه مشاغل خانگی یکی از ظرفیتهای مهم برای افزایش تولید، ایجاد ارزش افزوده و بهبود معیشت خانوارها به شمار میرود و جهاد کشاورزی تلاش دارد با تسهیل روند پرداخت تسهیلات و حمایت از متقاضیان، زمینه گسترش این مشاغل را فراهم کند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان گفت: حمایت از طرحهای کوچک و زودبازده در حوزه شیلات و صنایع تبدیلی میتواند نقش مؤثری در رونق تولید، ایجاد اشتغال و تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در شهرستان داشته باشد.