شرکت آب منطقهای گلستان در اطلاعیهای اعلام کرد: به منظور تامین قسمتی از نیاز آبی اراضی کشاورزی محدوده پایاب و شبکه سد بوستان، بخشی از آب سد مذکور از ساعت ۹صبح روز شنبه دوم خرداد ماه سال ۱۴۰۵ رها سازی و پمپاژ میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به اینکه رها سازی و پمپاژ آب در این مرحله برای تأمین نیازهای آبی مجاز در ناحیهای از اراضی کشاورزی در شبکه آبیاری سد بوستان میباشد، لذا هرگونه برداشت غیر مجاز آب در مسیر ممنوع است.
بر این اساس، از عموم مردم به ویژه کشاورزان و مجاوران حاشیه گرگانرود، مسیر کانالها و پایاب سد خواست از نزدیک شدن به حریم مجاری و تاسیسات آبی خودداری نمایند.
گفتنی است، حجم رها سازی نهایتا ۵۰۰ هزار مترمکعب و با دبی ۲ مترمکعب برثانیه است و در کارگروه توزیع آب سد، مصوب شده است.