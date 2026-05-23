روایتی از زندگی حافظ قرآن و پاسدار شهید «مهدیسیرت»
خانواده شهید حجتالاسلام محمدمهدی مهدیسیرت در برنامه زنده «سین هشتم»، با بازخوانی ابعاد شخصیتی این شهید والامقام، از آرزوی دیرینهاش برای شهادت و توفیق او در حفظ کل قرآن کریم پیش از پرواز به سوی معبود سخن گفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
مادر شهید مهدیسیرت در این برنامه با بیان اینکه فرزندش همواره مشتاق شهادت بود، گفت: «او همیشه از من میخواست برای شهادتش دعا کنم، من از خدا میخواستم که او در مسیر بندگی رشد کند و به اوج برسد.
مادر این شهید با حضور در برنامه سیم هشتم با اشاره به روحیه جوانمردی و ایثارگری فرزندش افزود: او در ۳۴ سالگی و در حالی که از خودگذشتگیهای بسیاری برای اعتلای دین داشت، به آرزوی قلبیاش رسید.
این مادر صبور با بیان اینکه شهید مهدیسیرت دو هفته پیش از شهادت موفق به حفظ کل قرآن کریم شده بود، به یادگار ماندن سه فرزند از وی اشاره کرد و گفت: فرزند سوم او پس از شهادتش دیده به جهان گشود. پیکر پاکش چنان در حادثه موشکی آسیب دیده بود که همچون علیاکبر (ع) حسین، چیزی از او باقی نماند تا دوباره بتوانیم دیدار آخر را تازه کنیم.
در ادامه این گفتوگو، خواهر شهید با بیان اینکه برادرش «سنگ صبور» خانواده بود، به مجری سیمای البرز اظهار کرد: او در دوران تحصیل در حوزه علمیه قزوین، سیره پیامبر (ص) را سرلوحه زندگی خود قرار داده بود و با کتاب و مطالعه انس عمیقی داشت؛ کتابخانه شخصی او گواهی بر این علاقه وافر بود.
وی در برنامه سین هشتم افزود: با وجود جای خالیاش، وقتی به جایگاه رفیعی که به آن دست یافته فکر میکنم، آرام میشوم. اکنون نیز در لحظات سخت و اضطراب، یاد و خاطره برادرم تکیه گاه روحی من است.
خواهر شهید در پایان خاطرنشان کرد: شهید حجتالاسلام محمدمهدی مهدیسیرت، از پاسداران متعهد و حافظ قرآن کریم بود که در سن ۳۴ سالگی، در جریان حادثه موشکی در محل کارش در روز ۲۰ اسفندماه، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.