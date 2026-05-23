پخش زنده
امروز: -
۷ هزار و ۷۷۴ نفر در هفته هلال احمر از خدمات رایگان داوطلبان هلالاحمر خراسان جنوبی بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، سرپرست داوطلبان هلال احمر خراسان جنوبی، از اجرای گسترده برنامههای سلامت محور، حمایتی و داوطلبانه در هفته هلال خبر داد و گفت: در این ایام ۷ هزار و ۷۷۴ نفر از خدمات رایگان داوطلبان هلالاحمر استان بهرهمند شدند.
بخشی با اشاره به عملکرد معاونت داوطلبان در هفته هلال احمر، گفت: ۴۵ ایستگاه غربالگری قند خون و فشار خون با حضور ۴۲۶ داوطلب در سطح استان برپا شد که در جریان آن ۴ هزار و ۶۹۳ نفر از خدمات رایگان بهرهمند شدند و ارزش ریالی این خدمات ۸۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان برآورد شده است.
وی افزود: همچنین ۳ کاروان سلامت با حضور متخصصان پوست و زنان، اطفال به شهرستانهای درمیان و سربیشه اعزام شد که ۲۴۷ نفر از خدمات ویزیت و داروی رایگان بهرهمند شدند و ارزش ریالی این خدمات نیز ۹۱۳ میلیون تومان اعلام شده است.
بخشی گفت: در بخش خدمات حمایتی، ۳۰ طرح نیابت، دلجویی و سرکشی از خانوادههای شهدا و نیازمندان با مشارکت ۲۲۴ داوطلب اجرا شد که در آن از ۳۴ منزل و ۵ سرای سالمندان بازدید شد و ۵۰۷ نفر از این برنامهها بهرهمند شدند و ارزش ریالی این فعالیتها ۳۵ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بوده است.
سرپرست داوطلبان هلالاحمر خراسان جنوبی با اشاره به فرهنگسازی در حوزه اهدای خون گفت: در این مدت ۳۱۹ نفر داوطلب اهدای خون شدند که از این تعداد، ۲۴۰ واحد خون اهدا شد.
بخشی همچنین از اجرای ۲۲ برنامه «یک روز کاری داوطلبی» با حضور ۱۲۳ داوطلب ماهر خبر داد و افزود: در قالب این برنامهها ۲ هزار و ۳۲۷ نفر از خدمات تخصصی بهرهمند شدند و ارزش ریالی آن ۱۰۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد شده است.