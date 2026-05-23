به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار کلات گفت: تداوم بارش‌های شدید باعث طغیان رودخانه‌ها و انسداد جاده‌های مواصلاتی منتهی به روستا‌های مومن‌آباد، ژرف، چهچه و قره‌تیکان شده است. همچنین حجم بالای رسوبات و گل‌ولای در محور اصلی مشهد-کلات، تردد خودرو‌ها را با اختلال جدی و ترافیک سنگینی را در حدفاصل راهدارخانه گوجگی تا تونل ایجاد کرده بود.

ابوالفتح لشگری با اشاره به مخاطرات ناشی از بی‌توجهی برخی گردشگران به حریم رودخانه‌ها افزود: متأسفانه در روستای حمام‌قلعه، دو خودرو بدون سرنشین توسط سیلاب غافلگیر شده و در آب گرفتار شدند که خوشبختانه با همت اهالی محلی، این خودرو‌ها از میان گل‌ولای خارج شدند. همچنین، سه دستگاه خودرو دیگر نیز که در بستر رودخانه "کالشور" متوقف شده بودند، بر اثر شدت جریان آب به سمت پایین‌دست رانده شدند.

وی ضمن تکذیب شایعات مبنی بر وقوع ریزش کوه در محور مشهد-کلات، گفت: آنچه در جاده مشاهده می‌شود، ناشی از ریزش کوه نیست؛ بلکه به دلیل شیب تند ارتفاعات، مقادیر قابل‌توجهی از رسوبات به سطح جاده سرازیر شده است.