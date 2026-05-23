بیش از دو تن جگر مرغ و گوشت فاسد در یکی از سردخانه‌های شهرستان آبادان کشف و معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبادان گفت: در پی انجام بازرسی‌های نظارتی در شهرستان آبادان، مقدار ۲ هزار و ۲۳۳ کیلوگرم جگر منجمد مرغ و ۱۳ کیلوگرم گوشت چرخ‌کرده منجمد که فاقد شرایط بهداشتی لازم بودند، در یکی از سردخانه‌های این شهرستان کشف و ضبط شد.

روح‌الله زندی افزود: بلافاصله پس از کشف این محموله، پرونده قضایی برای مسئول واحد متخلف تشکیل و تمامی اقلام مکشوفه با نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط معدوم‌سازی شد.

او با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط‌قرمز دستگاه قضایی است گفت: دستگاه قضا همواره با متخلفان حوزه سلامت، محتکران مواد غذایی و افرادی که اقلام موردنیاز و معیشت مردم را دست‌مایه سودجویی قرار می‌دهند، برخوردی قاطع و بدون اغماض خواهد داشت.

دادستان آبادان افزود: مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بازار از قبیل گران‌فروشی، احتکار و یا عرضه مواد غذایی غیربهداشتی، مراتب را جهت پیگیری به دستگاه‌های ذی‌صلاح گزارش دهند.