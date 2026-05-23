به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرماندار کنارک واگذاری این اراضی را هدیه‌ای ارزشمند و ماندگار از سوی مقام معظم رهبری به مردم شریف و ساحل‌نشین کنارک دانست و گفت: در سفر مقام معظم رهبری به بندر کنارک در سال ۱۳۸۲ این موضوع به عنوان هدیه‌ای برای مردم منطقه مطرح شد و امروز پس از سال‌ها پیگیری و تلاش، به مرحله اجرا رسیده است.

یونس حقانی، افزود: با توجه به مشکلات و موانع حقوقی موجود قرار بود این اراضی به صورت مزایده واگذار شود، اما با نگاه جهادی و انقلابی شهید جمهور آیت‌الله رئیسی مسیر واگذاری برای مردم هموار شد.

وی تأکید کرد: این زمین‌ها به صورت رایگان به مردم واگذار می‌شود و هزینه‌های اعلام شده صرفاً مربوط به آماده‌سازی زیرسازی و اجرای خدمات زیربنایی است.

فرماندار کنارک ادامه داد: از ابتدای مسئولیت کمیته‌های تخصصی برای بررسی و پیگیری این موضوع تشکیل شد و امروز واگذاری برای حدود ۸۰۰ نفر تأیید شده و در ادامه نیز نزدیک به ۴ هزار نفر از واجدین شرایط از این طرح بهره‌مند خواهند شد.

حقانی در پایان از مردم خواست با اعتماد و همراهی مسئولان را در اجرای هرچه بهتر این طرح یاری کنند و ابراز امیدواری کرد که اراضی مذکور در سریع‌ترین زمان ممکن به تمامی واجدین شرایط واگذار شود.