پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از اجرای طرح ویژه مقابله با قاچاق سوخت در این شهرستان و توقیف ۵۰ دستگاه خودروی فعال در انتقال سوخت قاچاق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ رمضان گوروئی فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: در راستای صیانت از سرمایههای ملی و مقابله با شبکههای سازمانیافته قاچاق سوخت، مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری یگانهای انتظامی شهرستان، طرح ضربتی مقابله با خودروهای حامل سوخت قاچاق را با جدیت اجرا کردند.
او افزود: در اجرای این طرح، بیش از ۵۰ دستگاه خودرو توقیف و ۷۲ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با اشاره به دستگیری ۲۸ متهم در این رابطه گفت: محمولههای کشفشده به همراه متهمان دستگیرشده، پس از تکمیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شدند.