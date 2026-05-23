

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آرین سلیمی که بعد از قهرمانی دو سال قبل خود در المپیک پاریس سال گذشته در مسابقات جهانی دست خالی مانده بود، این بار در روز اول مسابقات قهرمانی آسیا در وزن ۸۷+ کیلوگرم روی شیاپچانگ رفت و بعد از عبور از رقبای سرسختی از مالزی و قرقیزستان و شکست حریف کره‌ای در نیمه نهایی، در فینال به مصاف مرات ماولونوف از ازبکستان رفت.

ازبکستانی‌ها که در سال‌های اخیر پیشرفت فوق العاده‌ای در تکواندو داشتند، دل به طلای این وزن بسته بودند و همه چیز هم برای آن‌ها خوب شروع شد. در راند اول و در حالی که رقابت تا لحظه آخر پایاپای بود و کار به بازبینی هم کشید، سیستم داوری بعد از تساوی ۷-۷ دو نفر به خاطر ضربه‌های بیشتر تکواندوکار ازبکستانی، او را پیروز اعلام کرد.

این تکواندوکار کرمانشاهی ۶-۳ راند دوم را به سود خود تمام کرد تا حساب کار در مجموع به تساوی ۱-۱ کشیده شود و راند سوم تعیین کننده برنده مدال طلا در اولانباتور مغولستان باشد.

تایم سوم اگرچه با برتری پسر جسور تکواندوی ایران آغاز شد، اما در لحظات آخر حسابی پرامتیاز و پیچیده شد. در فاصله کمتر از ۹ ثانیه به پایان تابلوی نتایج تساوی دو تکواندوکار در امتیاز ۸ را نشان می‌داد. با اینکه آرین قصد داشت پای خود را به سر حریف برساند، به ناگهان یک ضربه پا از تکواندوکار ازبکستانی روی هوگوی سلیمی فرود آمد تا نتیجه ۱۰- ۸ شود. البته که بلافاصله مرات ماولونوف از شیاپچانگ بیرون رفت تا در فاصله ۳ ثانیه به پایان نتیجه ۱۰-۹ به سود او شود.

در حالی که داور به سختی سعی می‌کرد هیجان دو تکواندوکار را در این لحظات حساس کنترل کند، آرین سلیمی با استفاده از تجربه خود در همان ثانیه‌های کوتاه حریف را در آغوش گرفت و با یک ضربه حساب شده، پای خود را به سر حریف چسباند؛ ضربه‌ای که اگر برخورد نمی‌کرد، طلای آسیا را به حریف ازبکستانی می‌داد.

این ضربه آرین سلیمی که اجرای تکنیک "نریو چاگی" بود، نه تنها حریف و تیم ازبکستان را شوکه کرد، بلکه برای لحظاتی هیجان و شادی را در اردوی ایران به اوج رساند. از خود آرین که شادی بی حد و حصری انجام داد تا مربیان و البته هادی ساعی که پشت جایگاه مربیان قرار گرفته بود.

آرین سلیمی یک طلای ناب را در روز اول مسابقات تکواندوی قهرمانی آسیا این ضربه لحظه آخری به کاروان ایران هدیه کرد تا در ادامه تکواندوکاران ایرانی با روحیه‌ای فوق العاده و دوچندان برای رسیدن به طلا‌های بیشتر روی شیاپچانگ بروند.