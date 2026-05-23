آسمان هرمزگان امروز صاف، و هوا با افزایش باد و غبار محلی همراه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در برخی نقاط استان از جمله مناطق غربی و جزایر، افزایش باد همراه با انتقال گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا در ساعات بعدازظهر و شب با وزش بادهای نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی به ویژه در محدوده خلیج فارس و غرب تنگه هرمز مواج است.
وی گفت: سرعت باد در خلیج فارس به بیش از ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۲ متر میرسد.
توصیه میشود تمهیدات لازم در بنادر به ویژه غرب استان صورت گیرد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: براین اساس از رفت و آمد با شناورهای سبک، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و مقاصد استانهای خوزستان و بوشهر خودداری شود.
حمزه نژاد گفت: این شرایط ناپایدار دریایی تا ظهر روز یکشنبه سوم خرداد پیش بینی میشود و احتمال خیزش گرد و خاک نیز وجود دارد.
به لحاظ دمایی با ماندگاری هوای گرم در استان، امروز موقتا کاهش یک تا ۲ درجهای دمای بیشینه در مناطق مرکزی و شرقی استان پیش بینی میشود.