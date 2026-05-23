به همت جوانان کرجی پویش پرچم بالا از ۲۲ فروردین در مرکز این شهر آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، مسئول پویش پرچم بالا گفت: در این پویش علاقمندان پس از ثبت نام می‌توانند یک ساعت با حضور در چهارراه طالقانی کرج پرچمداری کنند

حمیدرضا عسکری با بیان اینکه ساعت ۲۳ یکم خرداد ماه پرچم داری مستمر کرجی‌ها به هزار ساعت رسیده است افزود: به همین مناسبت مراسم جشنی با حضور مردم انقلابی به ویژه جوانان برگزار شد.

وی با تاکید بر اینکه این پویش تا پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی ادامه خواهد داشت افزود:

علاقمندان می‌توانند در پیام رسان‌های های ایتا و بله از طریق رباط به نشانی

parchamiranbala-bat برای قرار گرفتن در نوبت پرچمداری ثبت نام کند.