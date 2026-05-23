کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان با اشاره به ناپایداری جوی و دریایی در استان، گفت: آسمان در هرمزگان صاف همراه با افزایش باد و غبار محلی خواهد بود.

ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان، ۲ خرداد

ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان، ۲ خرداد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: در برخی نقاط استان از جمله مناطق غربی و جزایر افزایش باد همراه با انتقال گردوغبار و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

او افزود: دریا بویژه بعدازظهر و شب با وزش باد‌های نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی به ویژه در محدوده خلیج فارس و غرب تنگه هرمز مواج پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: سرعت باد در خلیج فارس به بیش از ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به محدوده ۲ متر خواهد رسید و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر به ویژه بنادر غربی استان انجام شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: در این مدت از دریاروی با شناور‌های سبک خودداری و از تردد به کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس و مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر خودداری و در زمان بروز گرد و غبار از ماسک استفاده و از تردد‌های غیر ضرور خودداری شود.

حمزه نژاد، گفت: شرایط ناپایدار دریایی تا ظهر فردا یکشنبه سوم خرداد در مناطق دریایی استان پیش بینی و خیزش گرد و خاک نیز محتمل خواهد بود.

او افزود: از لحاظ دمایی با ماندگاری هوای گرم در استان، امروز کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه در مناطق مرکزی و شرقی استان پیش بینی می‌شود.