معرفی نفرات راه یافته به اردوی تیم کاراته دختران امید
چهره نفرات راه یافته به نخستین اردوی تیم کاراته دختران امید با برگزاری رقابتهای انتخابی مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای انتخابی تیم کاراته دختران امید (رده سنی کمتر از ۲۱ سال)، جمعه یکم خرداد برگزار شد تا چهره نفرات راه یافته به نخستین اردوی تیم مشخص شود.
نخستین مرحله اردوی تیم کاراته دختران در رده سنی امید، ۴ تا ۱۱ خرداد در خرم آباد لرستان برگزار خواهد شد.
براساس اعلام کادر فنی نفرات زیر به اولین مرحله اردو راه یافتند؛
در وزن ۵۰- کیلوگرم: غزل فتحی -فاطمه جعفرنژاد
در وزن ۵۵- کیلوگرم: فاطمه زهرا سعید آبادی-زهرا رضا زاده
در وزن ۶۱- کیلوگرم: پریا علیزاده -هلیا کماسی _ نسرین محمودی
در وزن ۶۸- کیلوگرم: مائده زارعی _بشرا ایمانی -هانا حسین پور
در وزن ۶۸+ کیلوگرم: سارا پاداش -مهلا صداقت